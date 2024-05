Quindão de microondas: uma sobremesa prática e deliciosa

Misture bem o açúcar com a margarina até ficar uma farofa. Junte o coco, as gemas, os ovos inteiros, a água e a baunilha. Mexa até ficar homogêneo e deixe descansar por 1 hora. Despeje em um refratário untado e polvilhado com açúcar. Leve ao micro-ondas por 8 minutos na potência máxima. Retire do micro-ondas e deixe amornar para desenformar.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.