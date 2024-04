Receita de Legumes ao Forno para uma Refeição Saudável

Alto contraste

A+

A-

Lave bem e corte em pedaços, não muito pequenos, todos os legumes. Coloque os legumes num refratário grande e adicione 1/2 xícara de chá de água. Regue os legumes com o azeite. Tempere a gosto. Cubra com papel alumínio e leve ao forno médio-alto 180ºc por 40 minutos. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Bolo pudim de chocolate

• Chester com farofa de frutas

• Legumes ao Forno

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.