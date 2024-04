Receita deliciosa: Carne seca na moranga

Lave a moranga, cubra-a com papel-alumínio, coloque-a em uma assadeira e leve ao forno médio (180°C) preaquecido por 1 hora. Retire-a e, com uma faca, corte uma tampa na parte superior da moranga. Com uma colher, retire as sementes. Reserve.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.