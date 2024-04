Alto contraste

Ingredientes 2 xícaras de leite

2 tabletes de caldo de legumes

4 colheres de manteiga

1 xícara de farinha de trigo

3 colheres de salsa picada

200 gramas de muçarela cortada em cubos pequenos

2 ovos batidos

farinha de rosca para empanar

Aqueça o leite, dissolva o tablete de caldo de legumes e reserve. Em fogo baixo, derreta a manteiga e doure ligeiramente a farinha aos poucos, acrescente o leite reservado, mexendo rapidamente para não formar pedrinhas. Continue mexendo até que a massa solte do fundo da panela. Misture a salsa, retire do fogo e deixe esfriar. Separe pequenas quantidades de massa e recheie-as com um pedaço de queijo. Enrole em forma de bolinhas, passe-as na farinha de rosca, a seguir nos ovos batidos e mais uma vez na farinha de rosca. Frite-as em óleo quente. Escorra em papel toalha. Sirva a seguir.



