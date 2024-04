Receita deliciosa de Quadradinhos de Chocolate Prepare o pudim de chocolate seguindo as instruções contidas na caixa. Acrescente o pó da caixa do bolo de chocolate ao pudim quente...

Alto contraste

A+

A-

Prepare o pudim de chocolate seguindo as instruções contidas na caixa. Acrescente o pó da caixa do bolo de chocolate ao pudim quente e misture. Coloque numa assadeira retangular untada. Salpique a massa com o chocolate picado e a castanha de caju. Asse em forno moderado por 20 ou 25 minutos. Deixe esfriar e corte em quadradinhos. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Quadradinhos de chocolate

• Arroz para sushi (usando arroz comum)

• Influencer joga dinheiro de helicóptero e gera confusão em praia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.