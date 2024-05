Receita deliciosa: Gratinado de carne moída com brócolis Gratinado de carne moída com brócolis é uma opção saborosa e nutritiva para o seu almoço ou jantar. Com ingredientes como carne...

Gratinado de carne moída com brócolis é uma opção saborosa e nutritiva para o seu almoço ou jantar. Com ingredientes como carne moída, leite, queijo ralado, creme de leite, brócolis e muçarela, essa receita promete agradar a todos os paladares. Para preparar, basta seguir o modo de preparo que inclui bater no liquidificador o leite e o pão, engrossar o caldo, misturar queijo ralado e creme de leite, preparar a carne moída com sal e pimenta, montar em um refratário com brócolis cozido e muçarela, e levar ao micro-ondas. Uma combinação perfeita de sabores que vai conquistar a sua família. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



