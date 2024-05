Receita refrescante: Vitamina de mamão e maçã Vitamina de mamão e maçã é uma opção deliciosa e saudável para começar o dia com energia. Com ingredientes simples como leite gelado...

Vitamina de mamão e maçã é uma opção deliciosa e saudável para começar o dia com energia. Com ingredientes simples como leite gelado, mamão maduro, maçã e açúcar, essa receita é fácil de preparar. Basta bater tudo no liquidificador, levar para gelar e servir.



Vitamina de mamão e maçã

