Red Bull Bragantino surpreende e assume a liderança provisória do Brasileirão

O Red Bull Bragantino segue invicto no Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado (20), no Nabizão, o Massa Bruta venceu o Corinthians por 1 a 0 com gol do atacante Vitinho. Com este resultado, o Braga subiu para os sete pontos, na liderança provisória do Nacional.

