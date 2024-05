Red Bull Bragantino: Vitória emocionante na Sul-Americana

Alto contraste

Em uma noite emocionante em Assunção, no Paraguai, o Red Bull Bragantino demonstrou garra e determinação ao vencer de virada o Sportivo Luqueño por 3 a 2, em uma partida válida pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana, nesta quinta-feira (16). O triunfo veio com destaque para Helinho, que balançou as redes duas vezes, e Lincoln, que marcou seu primeiro gol pelo clube. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



