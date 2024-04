Redução histórica: Mais de 24 milhões de pessoas deixaram de passar fome no país O número de pessoas com insegurança alimentar e nutricional grave no Brasil recuou de 33,1 milhões em 2022 para 8,7 milhões em 2023...

