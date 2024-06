Reforma do Aeroporto de Cáceres: Avanços e Investimentos

As obras de reforma e melhorias no Aeroporto Nelson Dantas, de Cáceres, avançaram, com a conclusão da obra de restauração das pistas. O projeto de construção do novo terminal de embarque e desembarque está 60% executado. O valor do investimento é de R$ 12,1 milhões.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.