Reforma do Arquivo Público de MT: preservando a história em imagens

A sede do Arquivo Público de Mato Grosso, entregue totalmente reformada, nesta quinta-feira (09.05), pelo governador Mauro Mendes, guarda documentos históricos, desde o período da colonização portuguesa. Tombado como patrimônio histórico de Mato Grosso, o edifício construído em 1941, na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Cuiabá, em estilo arquitetônico Art Déco, preserva a história do Estado. Essa foi a primeira reforma que o prédio recebeu nos últimos 23 anos.

