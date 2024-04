Reforma e ampliação do Horto Municipal em Lucas do Rio Verde Nesta terça-feira (23), a Prefeitura de Lucas do Rio Verde entregou a reforma e ampliação do Horto Municipal “Cleusa Inês Ceolin...

Momento MT| 23/04/2024 - 20h03 (Atualizado em 23/04/2024 - 20h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share