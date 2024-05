Reformas transformam escolas estaduais em ambientes modernos e equipados

Com investimentos contínuos na educação, o Governo de Mato Grosso tem melhorado as condições oferecidas aos estudantes e aos profissionais de educação, a partir da reforma das escolas estaduais, visando o avanço no aprendizado. De estruturas antigas, inadequadas e deficientes, passam a contar com ambientes revitalizados e equipados.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.