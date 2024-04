Restaurante Popular de Cuiabá já serviu mais de 83 mil refeições

Reaberto no mês de novembro de 2023, após uma reforma completa e revitalização do espaço promovida pela Prefeitura de Cuiabá, o Restaurante Popular 'Elza Fortunato Biancardini', que funciona de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h, excluindo feriados e fins de semana, já serviu mais de 83 mil refeições. A um preço simbólico de R$ 2, o cardápio diário é composto por arroz, feijão, proteína e salada. O cliente ainda tem direito a um copo de suco. O espaço recebe pessoas de diferentes localidades e, independentemente do cadastro em programas sociais, qualquer cidadão tem acesso ao serviço.

