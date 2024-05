Reunião com vereadores em Colniza destaca condutas vedadas em pré-campanha eleitoral ![CDATA[ A comprovação da realização de propaganda eleitoral antecipada no município de Aripuanã, inclusive com representação e decisão...

![CDATA[ A comprovação da realização de propaganda eleitoral antecipada no município de Aripuanã, inclusive com representação e decisão liminar para remoção do conteúdo, levou o Ministério Público Eleitoral a promover reunião com os vereadores dos municípios que integram a 11ª zona eleitoral. O objetivo foi orientar os parlamentares sobre as condutas vedadas na pré-campanha e durante o pleito para evitar novas ocorrências. A reunião aconteceu na sede das Promotorias de Justiça de Colniza, na segunda-feira (13). Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



