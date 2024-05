Revitalização completa do Aeroporto José Capeletto em Diamantino

A Prefeitura de Diamantino, com grande alegria, anuncia uma conquista significativa para a população local: a revitalização completa do Aeroporto Municipal de Diamantino José Capeletto. Este projeto foi realizado com recursos próprios, demonstrando o compromisso da administração com o desenvolvimento da infraestrutura local.

