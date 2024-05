Rio Grande do Sul se destaca na execução de emendas parlamentares em 2024

Dados da plataforma Siga Brasil mostram que o Rio Grande do Sul está em primeiro lugar em emendas parlamentares pagas no Orçamento de 2024. Os dados foram fechados em 9 de maio e revelam que já foram pagas R$ 1,84 bilhão em emendas no país todo. O Rio Grande do Sul recebeu R$ 622,2 milhões ou quase 34% do total.

