Roda de Conversa sobre Representatividade Feminina na Política

![CDATA[

Nesta sexta-feira (17), às 19h15, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso realizará, no município de Sorriso, Roda de Conversa do projeto Elas no Parlamento com o tema “Representatividade Feminina na Política e Legislação Eleitoral”. O encontro ocorrerá no auditório da Faculdade Anhanguera. As discussões serão conduzidas pelo promotor de Justiça Márcio Florestan Berestinas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.