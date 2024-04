São Paulo brilha e conquista primeira vitória no Brasileirão

Em uma tarde inspirada no Estádio Antônio Accioly, o São Paulo conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro de 2023, superando o Atlético-GO por 3 a 0 neste domingo (21.04). Com presença notável do novo técnico Luis Zubeldía nas tribunas, a equipe tricolor mostrou entrosamento e eficácia, com gols de Calleri, Luciano e Ferreirinha.

