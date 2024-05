São Paulo brilha em vitória por 3 a 1 sobre o Águia de Marabá na Copa do Brasil

Em um emocionante jogo realizado nesta quinta-feira (2), no Estádio Mangueirão, em Belém (PA), o São Paulo conquistou uma importante vitória por 3 a 1 sobre o Águia de Marabá, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Os gols da equipe paulista foram marcados por Juan, que balançou as redes duas vezes, e por Luiz Gustavo.

