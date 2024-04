São Paulo brilha na Libertadores com vitória sobre o Barcelona (EQU) Na noite desta quinta-feira (25), o São Paulo venceu o Barcelona (EQU) por 2 a 0, no Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador, ...

Momento MT| 26/04/2024 - 10h34 (Atualizado em 26/04/2024 - 10h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share