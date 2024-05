São Paulo brilha na Libertadores e garante vaga nas oitavas

O São Paulo conquistou uma importante vitória de virada contra o Cobresal por 3 a 1, no estádio Zorros del Desierto, no Chile, pela quarta rodada do Grupo B da Copa Libertadores. Diego Coelho abriu o placar para os donos da casa, mas Luciano, Rodrigo Nestor e Calleri balançaram as redes para o Tricolor, garantindo a classificação para as oitavas de final da competição.

