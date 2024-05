Sargento Vidal mobiliza doações de ração para pets resgatados no RS

Com mais de 40 anos de atuação como ativista da causa animal, o vereador Sargento Vidal (MDB) utilizou a tribuna durante a sessão ordinária desta quinta-feira (09) para fazer um apelo por doações de ração aos mais de 20 mil pets (cães e gatos) resgatados no Rio Grande do Sul, conforme o último levantamento divulgado pelo governo gaúcho.

