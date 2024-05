Secretaria Municipal de Obras conclui substituição de manilhamento na rua Dr. Ênio Vieira

Alto contraste

A+

A-

![CDATA[ Os munícipes que residem ou que passam pela Rua Dr. Ênio Vieira, no bairro Consil, já podem perceber que o problema de vazamento na via pública foi resolvido. Executada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, a ação contou com a troca de manilhas por duas vezes em menos de 40 dias. A primeira delas aconteceu no final de março, mas acabaram sendo danificadas devido o tráfego intenso. Com a nova troca concluída, cessou a água que escorria pela via e em trecho da Avenida Historiador Rubens de Mendonça (Av. do CPA). O calçamento será realizado por uma construtora que atua na obra de uma edificação na localidade. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Força Tática fecha laboratório de entorpecentes e prende casal por tráfico de drogas

• Policiais civis participam de capacitação em Cuiabá sobre furto e roubo de cargas

• Anvisa defende manutenção de marco regulatório para cannabis medicinal

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record. ]]>