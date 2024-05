Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá realiza avanços significativos em quatro meses

Alto contraste

A administração da saúde pública de Cuiabá pela Secretaria Municipal de Saúde e pela Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP) fechou o mês de abril com realizações que comprovam o funcionamento das boas práticas na nova gestão, que assumiu em janeiro deste ano, após período interventivo do Governo do Estado (março a dezembro de 2023). "Mesmo diante de um cenário de calamidade pública, o trabalho que vem sendo realizado até aqui é avançado e positivo, estamos corrigindo falhas herdadas de um gabinete que surgiu com o falso mote de solucionar problemas. O trabalho que realizamos beneficia toda a população de Cuiabá e também dos demais 140 municípios já que a capital atende a todos", afirmou o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. Ele relembrou ainda que nesta semana mais 29 médicos, via contratação emergencial, serão contratados para fortalecer o atendimento na rede municipal. "De forma incessante, atuamos. Temos como premissa o cuidado com as pessoas", finalizou. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



