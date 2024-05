Secretaria Municipal de Saúde investe na contratação emergencial de médicos para reorganizar atendimento nas UPAs

![CDATA[

Os resultados dos esforços da gestão municipal em reorganizar o fluxo de atendimentos nas unidades de pronto atendimento (UPAs) já estão sendo percebidos na capital. Após a entrada de 94 médicos contratados por meio de um Processo de Seleção Simplificado, lançado no dia 02 de maio, as UPAs estão com praticamente todas as escalas completas durante os plantões diurnos e noturnos.

