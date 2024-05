Secretário de Defesa Social participa em Curitiba do 2º Fórum Nacional Integrado de Segurança Pública, Defesa Civil e Trânsito

O secretário Municipal de Defesa Social de Várzea Grande, Cel Alessandro Ferreira da Silva, participa em Curitiba-PR, do 2º Fórum Nacional Integrado de Segurança Pública, Defesa Civil e Trânsito. O evento, que ocorre até o dia 17 maio, no Centro de Eventos da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), reúne especialistas renomados de todo o Brasil para debater questões relacionadas à segurança cidadã e à mobilidade urbana.

