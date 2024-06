Secretário de Fazenda assume interinamente a função de subprefeito de Boa Esperança

Seguindo o trâmite necessário ao cumprimento da legislação eleitoral, o subprefeito do Distrito de Boa Esperança, Calebe Francesco Francio, foi exonerado, a pedido, de sua função, por meio da portaria 1.602, publicada na edição desta terça-feira (4 de junho) do Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso.

