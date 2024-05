Secretário Municipal de Saúde promove inclusão e apoio aos portadores de Fibromialgia

Nesta quinta-feira (09), o Secretário Municipal de Saúde, Deiver Teixeira participou do 1º Fórum Estadual sobre Fibromialgia - Doença Crônica e suas Necessidades. Durante o evento, o titular da pasta entregou as carteirinhas aos portadores da doença, junto com o diretor de Atenção Primária, Wilson Cutas.

