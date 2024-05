Semana da Enfermagem em São Benedito: Valorizando os Profissionais da Saúde

O Hospital São Benedito promoveu, nos dias 16 e 17 de maio, a ‘Semana da Enfermagem’. O evento ocorreu dentro da unidade de saúde e contou com a participação de enfermeiros e técnicos de enfermagem em alusão ao Dia do Enfermeiro, comemorado em 12 de maio, e ao Dia do Técnico de Enfermagem, que será no próximo dia 20.

