Semana do MEI em Lucas do Rio Verde: Palestras e Regularização de Débitos

Promover o espírito empreendedor e potencializar as atividades empresariais. É com esse objetivo que a Prefeitura de Lucas do Rio Verde e o Sebrae realizarão, neste mês de maio, a Semana do MEI. Serão 5 dias intensos de muitas informações destinadas aos Microempreendedores Individuais (MEI) e mutirões de atendimento, com início no próximo dia 20, seguindo até o dia 24 de maio.

