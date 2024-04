Senador destaca projeto de incentivo à indústria na CAE

O senador Jaime Bagattoli (PL-RO) destacou, em pronunciamento no Plenário na terça-feira (23), a aprovação na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do projeto de lei que autoriza a União a liberar incentivos fiscais para estimular a substituição de máquinas e equipamentos em empresas de setores específicos. O parlamentar relatou o PL 2/2024 no colegiado.

