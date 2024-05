Senador Jayme Campos é eleito 1º vice-presidente da Comissão de Orçamento

O senador Jayme Campos, de Mato Grosso, foi escolhido nesta terça-feira, 7, por indicação do União Brasil, como 1º vice-presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO), a mais importante do Congresso Nacional e responsável pela análise de todas as peças orçamentárias como a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, LOA – Lei Orçamentária Anual entre outras.

