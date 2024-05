Senador Plínio Valério se solidariza com vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

O senador Plínio Valério (PSDB-AM) expressou, em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (7), solidariedade às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Segundo a Defesa Civil, já são 90 mortes, 131 desaparecidos e 362 feridos por causa dos temporais que atingem o estado. O parlamentar lamentou o prognóstico divulgado pelo Serviço Geológico do Brasil de que as águas do rio Guaíba devem demorar alguns dias para baixar, “prolongando o sofrimento das comunidades afetadas”.

