Senador propõe desconto na renovação da CNH para maiores de 50 anos

O senador Fernando Dueire (MDB-PE) celebrou, em pronunciamento nesta quarta-feira (15), a aprovação do projeto de lei de sua autoria que altera o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503, de 1997) para estabelecer desconto no valor cobrado pela renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para condutores com idade igual ou superior a 50 anos.

