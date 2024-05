Senador Rodrigo Cunha destaca trabalho da CPI da Braskem

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (15), o senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL) destacou o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Braskem. A CPI pediu o indiciamento de dirigentes e técnicos da Braskem envolvidos no desastre ambiental provocado pela extração de sal-gema, que resultou no afundamento de cinco bairros em Maceió (AL).

