Senadores discutem criação do Calendário Turístico Oficial do Brasil Os senadores devem analisar em Plenário nesta quinta-feira (25) a criação do Calendário Turístico Oficial do Brasil. O projeto de...

Momento MT| 22/04/2024 - 12h33 (Atualizado em 22/04/2024 - 12h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share