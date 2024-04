Servidores da ALMT são capacitados para práticas inclusivas de pessoas autistas

Alto contraste

A+

A-

Palestra promovida pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, na manhã de hoje (25), capacitou servidores para práticas de atendimento e acolhimento a pessoas autistas e suas famílias. A iniciativa pretende tornar os servidores aptos a identificar minimamente a pessoa diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), interagir mediante as técnicas aplicadas, além de promover a garantia da inclusão social tanto no ambiente de trabalho quanto nas interações sociais diárias.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Diretas Já, 40 anos: reportagem relembra campanha que mobilizou o Brasil

• CAE vota criação do Programa Nacional de Atenção ao Paciente Cardiológico

• Servidores da ALMT recebem orientação sobre práticas inclusivas de pessoas autistas



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.