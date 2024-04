SES realiza atendimentos especializados e coleta de sangue em Pontes e Lacerda

Com o objetivo de contribuir para os serviços de saúde especializados na região sudoeste de Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) realiza diversos atendimentos aos moradores de Pontes e Lacerda por meio do projeto "Ir para Incluir". Os serviços, ofertados até esta quinta-feira (25.04), são realizados até às 11h, no período da manhã, e das 13h às 17h, no período vespertino, na Avenida Minas Gerais (no fundo da rodoviária).

