Sesp divulga 5º Anuário da Segurança Pública de Mato Grosso

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) divulgou, nesta quarta-feira (08.05), o Anuário 2023 apresentando os dados estatísticos de análise criminal em Mato Grosso. Por meio do Observatório de Segurança Pública, a Sesp promove o monitoramento, consolidação, integração de dados e informações de inteligência, com o objetivo de subsidiar a tomada de decisão tanto para os gestores de instituições públicas e privadas, quanto para os poderes constituídos e todas as esferas governamentais. Além disso, a publicação busca garantir a transparência das informações, conforme estabelecido pela Lei de Acesso à Informação.

