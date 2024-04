Sesp promove capacitação a servidores do Sistema Socioeducativo sobre o programa Vigia Mais MT

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) promoveu, nesta quinta-feira (25.04), uma capacitação a 30 servidores do Sistema Socioeducativo com objetivo de apresentar as ferramentas e funcionalidades do Programa Vigia Mais MT, no âmbito do curso de Monitoramento, Controle e Informação.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.