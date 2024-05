Sessão Deliberativa Extraordinária do Plenário é cancelada

A Sessão Deliberativa Extraordinária do Plenário, agendada para esta quinta-feira (16), foi cancelada. Na pauta estavam previstos dois acordos internacionais: o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 215/2022, com a República Tcheca, referente à Previdência Social; e o PDL 927/2021, com a Argentina, relativo ao Comitê Intergovernamental da Hidrovia Paraguai-Paraná.

