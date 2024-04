Setasc oferece serviços para pessoas com Transtorno do Espectro Autista e familiares na Apae

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), em parceria com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), irá oferecer, nesta sexta e sábado (26 e 27.04), em Cuiabá, serviços às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares, pelo programa SER Família Inclusivo, idealizado pela primeira-dama do Estado, Virginia Mendes.

