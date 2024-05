Setor agropecuário de Mato Grosso se une para ajudar o Rio Grande do Sul

Entidades do agronegócio de Mato Grosso realizaram nesta segunda-feira (06.05) uma reunião, está solicitando ao Governo de Mato Grosso o repasse de R$ 50 milhões para auxiliar o Rio Grande do Sul, que vem sofrendo com os impactos das fortes chuvas. A iniciativa busca demonstrar a solidariedade e o apoio do setor agropecuário mato-grossense ao povo gaúcho neste momento de dificuldade.

