Simulação de acidente de trânsito choca espectadores em Lucas do Rio Verde Com o tema “Paz no Trânsito Começa Por Você”, as ações da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Segurança...

Alto contraste

A+

A-

Com o tema “Paz no Trânsito Começa Por Você”, as ações da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Segurança Pública, estão pautadas na educação e segurança no trânsito e vão desde palestras a teatros em pontos estratégicos, como foi o ocorrido na tarde desta terça-feira (14), em frente à Escola Estadual Dom Bosco.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Ocupação urbana desordenada pode ter agravado situação do RS

• CAS aprova aumento de pena para crimes cometidos em epidemia

• Autores de tentativa de homicídio em padaria de Juína são presos em flagrante pela Polícia Civil



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.