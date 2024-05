Sine da Gente: Oportunidades de Emprego na Comunidade do Bairro Jardim Brasil

O Sine da Gente estará atendendo a comunidade do bairro Jardim Brasil e região nos dias 7 e 8 de maio. A van estará estacionada no espaço do Centro Comunitário do Jardim Brasil, localizado na rua J, quadra 12, nº 290. O horário de atendimento é das 9h às 12h e retorna das 13h até 16h.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.