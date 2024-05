Sistema Agroflorestal: a solução para a seca na Amazônia

Alto contraste

O plantio de espécies nativas, no Sistema Agroflorestal (SAF), pelas comunidades na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Uatumã, no estado do Amazonas, minimizou os efeitos da seca severa do ano passado para as famílias da região. Além disso, o projeto que promoveu esse plantio, do Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Idesam), propiciou geração de renda diversificada para a população local. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



