Situação de calamidade no RS: Senador Paim destaca necessidade de união para reconstruir

O senador Paulo Paim (PT-RS) lamentou, em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (6), o estado de calamidade pública em que se encontra o Rio Grande do Sul, com milhares de pessoas desabrigadas e cidades completamente alagadas devido às intensas chuvas que assolam o estado. Emocionado, o senador relatou histórias de famílias separadas e destacou a situação enfrentada pelos bombeiros, que precisam fazer escolhas sobre quem resgatar em meio à falta de recursos e tempo limitado.

