Sorrisenses brilham nos Jogos Escolares e Estudantis em Mato Grosso

A participação dos sorrisenses na etapa regional Centro norte dos Jogos Escolares Mato-grossenses e dos Jogos Estudantis de Seleções Mato-grossenses, resultou com sete títulos para o Município, no pódio de todas as modalidades da competição que aconteceu entre 27 de abril a 1º de maio, em Lucas do Rio Verde.

